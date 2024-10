Criança mata 23 animais e choca cidade no Brasil

Um caso chocante ocorreu em Nova Fátima, no norte do Paraná. Uma criança matou 23 animais em um hospital veterinário. A tragédia aconteceu no último domingo (13), por volta das 19h. Câmeras de segurança do local registraram o fato.

O ataque brutal

A fazendinha, recém-inaugurada um dia antes, abrigava diversos animais, incluindo coelhos. A proprietária do espaço acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) após descobrir mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos.

Entretanto, ao revisar as imagens das câmeras, ela ficou horrorizada ao ver que o ataque foi realizado por uma criança, de 9 anos, acompanhada por um cachorro.

A ação, que durou aproximadamente 40 minutos, resultou em cenas perturbadoras: os animais foram arremessados contra a parede e alguns tiveram as patas arrancadas.

Investigação e contexto familiar

As autoridades policiais identificaram a criança, após a análise das câmeras. Ela reside com a avó e, segundo as autoridades, não possui um histórico de comportamento violento. Assim, o caso levantou questionamentos sobre a saúde mental da criança e a influência do ambiente familiar.

Repercussão na comunidade

A comunidade de Nova Fátima está em estado de choque diante da brutalidade do ato. Moradores expressam preocupação não apenas com a violência contra os animais, mas também com o bem-estar da criança envolvida. O caso ressalta a importância de abordar questões de comportamento e saúde mental na infância.

O episódio em que uma criança mata 23 animais em Nova Fátima é um alerta sobre os desafios que muitas comunidades enfrentam em relação à educação e à saúde emocional das crianças e adolescentes. A investigação prossegue enquanto as autoridades buscam entender os motivos por trás desse ato trágico.