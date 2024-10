Criança morre em Cachoeira Paulista no dia do próprio aniversário

Uma criança morreu em Cachoeira Paulista após se afogar em uma piscina durante a festa de seu próprio aniversário. O incidente aconteceu neste domingo (13) e chocou familiares e amigos presentes na comemoração.

A vítima, uma menina de apenas quatro anos, foi rapidamente socorrida após cair na piscina. Segundo relatos de familiares à TV Band, ninguém presenciou exatamente como o acidente ocorreu. A criança foi levada para uma unidade hospitalar, onde chegou com sinais de afogamento.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como uma morte acidental ou suspeita. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no hospital, onde a criança foi internada.

O trágico evento gerou uma onda de comoção na comunidade local. Vizinhos e amigos da família expressaram suas condolências e compartilharam a tristeza pela perda prematura da criança. Este incidente ressalta a importância da vigilância constante em ambientes aquáticos, especialmente durante festas e celebrações.

A morte da criança em Cachoeira Paulista durante sua festa de aniversário fica como um alerta para pais e responsáveis.

