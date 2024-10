Criminosos se passam pela primeira-dama de Cachoeiro para aplicar golpes

Após perder os pais durante um assalto na manhã da última terça-feira (8), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, os criminosos estão se passando pela primeira-dama, Keila Vetoraci, para aplicar golpes por meio de aplicativos de mensagem.

No contato de telefone usado pelo golpita, ele usa uma foto de Keila. Nas mensagens enviadas para uma das vítimas, o golpista pede uma quantia de R$ 980,00 para pagar a funerária. O criminoso ainda ressalta que o valor precisa ser em espécie, pois alega que o seu pix está bloqueado.

Um alerta foi feito à população de que Keila não está pedindo ajuda financeira por meio de pix.

Criminosos estão utilizando a imagem da primeira-dama, Keila Vetoraci, para aplicar golpes pelo WhatsApp por meio de falsas solicitações e pix. Pedimos a todos que fiquem atentos e não caiam nessa armadilha. Caso receba mensagens com esse teor, ignore e não realize nenhuma transferência.

