Latrocínio em Cachoeiro: ES já registra mais de 20 casos neste ano

O Espírito Santo já registra 22 casos de latrocínio – roubo seguido de morte – em todo o Espírito Santo, até agosto deste ano.

Um caso recente que chocou toda a população foi o assassinato do sogro e da sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (8), no hotel Duarte, no bairro Baiminas, no mesmo município.

As vítimas Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, foram encontrados mortos por familiares no segundo andar do imóvel. Segundo as primeiras informações, o casal é usuário de drogas e passou a noite no hotel consumindo drogas.

Pela manhã pegaram objetos do hotel e pediram dinheiro antes de sair. Como as vítimas se recusaram a entregar, eles teriam matado as vítimas com golpes de faca. Os corpos foram encontrados por vizinhos, que acionaram a polícia.

Informações extraoficiais indicam que os suspeitos mataram também dois cachorros no local. A mulher foi presa logo após o crime próxima ao hotel onde ocorreu o latrocínio. O homem teria roubado e um carro e fugido. Ele foi localizado na rua Moreira, no bairro Independência, próximo a uma padaria.

O que é latrocínio?

Mas o que é Latrocínio? De acordo com a Polícia Civil, trata-se de homicídio com objetivo de roubo, ou roubo seguido de morte ou de graves lesões corporais da vítima.

“O latrocínio não é um crime comumente praticado em Cachoeiro, geralmente fica ali no ambiente do furto, do roubo, mas não chega a ter crimes de latrocínio em Cachoeiro”, afirma o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Romulo Carvalho Neto.