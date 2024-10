Cruzeiro x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (18), às 21h30, Cruzeiro recebe o Bahia, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Cruzeiro x Bahia?

O jogo, que será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contará com a transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem de derrota fora de casa, para o Fluminense, por 1 a 0. Atualmente, o time mineiro ocupa a 8ª colocação, com 43 pontos conquistados.

Aliás, o Bahia também vem de derrota, inclusive, para outro time carioca. O Flamengo derrotou o time baiano por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Na briga pelo G6, o Bahia está na 7ª colocação, com 45 pontos conquistados, 2 pontos a mais que o Cruzeiro, seu próximo adversário.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Fernando Diniz): Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Bahia (Rogério Ceni): Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Yago Felipe (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Ficha técnica:

Data: 18 de outubro (sexta-feira)

18 de outubro (sexta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais Onde assistir Cruzeiro x Bahia: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)