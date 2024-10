Cuidado! Misturar produtos de limpeza pode causar reações tóxicas

Na hora da limpeza é normal se empolgar e querer misturar alguns produtos na crença de que as chamadas “misturinhas” vão fazer um efeito melhor.

Principalmente nas limpezas mais pesadas, produtos como álcool e água sanitária são os mais usados.

Mas ainda a quem misture os dois acreditando que o efeito de limpeza é reforçado. No entanto o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Química advertem.

A mistura entre água sanitária e álcool é toxica para humanos. Isso porque a mistura gera outra substância chamada clorofórmio. Sendo assim o clorofórmio tóxico, ele pode afetar os olhos, pulmões, pele, fígado, rins e sistema nervoso.

Sendo assim, fique atento aos sinais de intoxicação por clorofórmio:

O ministério da saúde ressalta que em alguns casos é necessário chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para evitar riscos maiores. Além o Samu (190) tem o Disque Intoxicação que é um serviço de suporte em caso de inalação e ingestão de produtos saneantes ou substâncias químicas.

Produtos saneantes são substâncias ou preparações químicas ou biológicas usadas para limpar tais como detergentes, sabão em pó, cera, água sanitária, raticidas, desinfetantes, inseticidas, repelentes.

