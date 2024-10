Demanda por alimentos saudáveis gera oportunidades para o Brasil

A crescente demanda por produtos orgânicos e mais saudáveis entre consumidores de todo o mundo está gerando novas oportunidades de negócios para o Brasil no exterior. Atenta a essa tendência – impulsionada pela maior consciência em relação à saúde e práticas alimentares sustentáveis-, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) tem promovido cada vez mais empresas nacionais que produzem alimentos orgânicos e saudáveis mundo afora. Neste mês, a Agência vai levar 18 empreendedores brasileiros de orgânicos para a SIAL Paris 2024, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da Europa.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/organicos/demanda-por-alimentos-saudaveis-gera-oportunidades-para-o-brasil/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.