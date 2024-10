Desvio de septo e apneia do sono: entenda a relação

Você sabia que o desvio de septo e a apneia do sono podem estar relacionados? O desvio de septo contribui para a obstrução das vias aéreas e pode agravar ou até desencadear episódios de apneia do sono, segundo o Ministério da Saúde.

O desvio de septo ocorre quando a parede que separa as narinas está torta, o que prejudica a respiração e a qualidade de vida. Essa condição pode manifestar-se em diferentes graus, variando de leve a grave.

Leia também: Mitos e verdades sobre a meningite

O desvio de septo pode ser congênito, surgir durante o crescimento ou resultar de inflamações, infecções, cirurgias ou traumas, como pancadas e acidentes. Embora muitas vezes seja assintomático, o desvio de septo pode causar sintomas como respiração pela boca, ronco, cansaço, dores de cabeça, entupimento nasal e uma maior propensão a sinusites e rinites.

Por outro lado, a apneia do sono é caracterizada pelo bloqueio das vias aéreas durante o sono, levando a pausas na respiração. Essas pausas são o que caracterizam os episódios de apneia e podem resultar na queda da saturação periférica de oxigênio.

O bloqueio respiratório ocorre durante o sono devido ao relaxamento da musculatura da faringe, que fecha a passagem do ar nas áreas do palato, amígdalas, orofaringe, língua e epiglote. Quando a pessoa acorda, esse relaxamento não persiste e a respiração volta ao normal.

Os principais sintomas da apneia incluem ronco alto, pausas na respiração durante o sono, sonolência diurna, cansaço e dificuldade de concentração.

Portanto, é crucial que os indivíduos que apresentem sintomas relacionados a essas condições busquem orientação médica para um diagnóstico adequado e o tratamento necessário. Assim, é possível melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações futuras.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.