Mitos e verdades sobre a meningite

De acordo com o Portal Drauzio Varella a meningite é uma infecção que se instala principalmente quando uma bactéria ou vírus, consegue vencer as defesas do organismo e ataca as meninges, três membranas que envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.

Tendo em vista que a meningite é cercada por inverdades principalmente sobre as causas e os tratamentos o Ministério da Saúde, esclarece quais os mitos e verdades por tras dessa infecção.

Primeiramente, a afirmação de que a vacina contra meningite causa a doença é falsa. As vacinas passam por rigorosos testes antes de serem aprovadas para uso. O objetivo das vacinas é preparar o sistema imunológico para reconhecer e combater o patógeno. Dessa forma, as vacinas são seguras, eficazes e ajudam a prevenir a doença.

Outro mito comum é que, uma vez vacinado, a proteção é para sempre. No entanto, isso é falso. Todas as vacinas que protegem contra meningite precisam de reforços em intervalos específicos. As vacinas estão disponíveis para prevenir as principais causas de meningite bacteriana e pode ser necessária mais de uma dose ao longo da vida.

Além disso, é um erro acreditar que a meningite só afeta crianças pequenas. Embora elas sejam mais vulneráveis, a meningite pode afetar pessoas de todas as idades, incluindo adolescentes, adultos e idosos. Portanto, recomenda-se a vacinação para diferentes faixas etárias.

Mais alguns mitos e verdades

A ideia de que a meningite só ocorre no inverno também é falsa. Na verdade, a meningite pode ocorrer em qualquer época do ano. A transmissão depende do contato próximo com pessoas infectadas, e não das condições climáticas.

Por outro lado, a meningite pode se agravar e ser fatal. A meningite bacteriana pode se tornar extremamente grave e fatal se os médicos não a tratarem rapidamente. Além disso, pode causar sérias complicações, como danos cerebrais, perda de audição e até morte. Embora a meningite viral seja geralmente menos severa, ela ainda requer cuidados médicos.

Um mito adicional é que não existe tratamento para meningite. Entretanto, isso é falso. Existe tratamento para meningite, especialmente se diagnosticada cedo. A meningite bacteriana pode ser tratada com antibióticos, enquanto a viral é geralmente tratada com suporte sintomático.

Por fim, mesmo que haja uma percepção de que não há mais casos de meningite, isso não significa que a vacinação não seja necessária. Mesmo com a vacinação disponível, surtos de meningite podem ocorrer em áreas onde a cobertura vacinal é baixa. Assim, a prevenção é sempre importante, especialmente em locais de alta densidade populacional.

Além disso, é importante ressaltar que remédios caseiros não podem curar meningite. Essa condição, especialmente a meningite bacteriana, é uma emergência médica que requer tratamento imediato com medicamentos apropriados. Portanto, buscar atendimento médico é crucial.