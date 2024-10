Dia do Pastel com promoção imperdível em Cachoeiro, confira

Hoje é Dia do Pastel e a Pablito’s Lanchonete, tradicional ponto de encontro dos cachoeirenses há 39 anos, preparou uma promoção especial para celebrar a data. Somente nesta sexta-feira, os amantes de pastel podem adquirir um cento de mini pastéis aperitivo com recheio de queijo por apenas R$ 80,00, oferta exclusiva para delivery pelo WhatsApp da lanchonete: clique aqui.

Uma oportunidade imperdível para saborear essa delícia brasileira em um dos estabelecimentos mais queridos da cidade. A Pablito’s, conhecida por seus pastéis crocantes e saborosos, convida a todos para aproveitar a oferta e comemorar o Dia do Pastel em grande estilo. A oferta é exclusiva para pedidos pelo WhatsApp.

Para garantir o pedido, basta entrar em contato pelo WhatsApp da lanchonete (exclusivo para delivery): clique aqui.

Não perca tempo e aproveite essa promoção deliciosa!

Pablito’s Lanchonete

Promoção: Cento de mini pastéis aperitivo com recheio de queijo por R$ 80,00

Validade: 4 de outubro de 2024, somente para delivery pelo WhatsApp

Contato: Somente pelo WhatsApp, clique aqui.

