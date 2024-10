Dia Mundial do Ovo 2024: instituto celebra os benefícios do consumo

No dia 11 de outubro, o Instituto Ovos Brasil convida todos a celebrarem o Dia Mundial do Ovo, uma data marcada para promover os benefícios nutricionais e a versatilidade desse alimento essencial. Embora a data oficial seja comemorada anualmente na segunda sexta-feira de outubro, o Instituto Ovos Brasil realiza ações e campanhas ao longo de todo o mês de outubro, reforçando o papel do ovo na alimentação saudável.

Criado para ressaltar a importância desse alimento na alimentação diária, o Dia Mundial do Ovo é uma oportunidade para destacar seus ricos nutrientes, incluindo proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais fundamentais para a saúde. Além de ser uma fonte acessível e saudável, o ovo é um dos alimentos mais versáteis, presente em receitas e dietas de diversas culturas ao redor do mundo.

