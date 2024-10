Do grão à sustentabilidade: a evolução da cafeicultura capixaba

Enraizada na história e na cultura do Espírito Santo, a cafeicultura sempre ocupou um papel de destaque na economia capixaba. Iniciada de forma tímida no século XIX, a produção dos grãos logo se fortaleceu, tornando-se a principal atividade agrícola do Estado.

Quase dois séculos depois do início das atividades, o Espírito Santo, que se orgulha em ser o segundo maior produtor do país, vem trabalhando forte, em várias frentes, para se tornar referência para o Brasil quando o assunto é sustentabilidade na produção de café.

Para entender melhor os caminhos percorridos até aqui, a Conexão Safra conversou com produtores, pesquisadores, cooperativas e órgãos governamentais e traz, nesta série especial, a importância dessa mudança e como ela impacta o futuro da cafeicultura do Espírito Santo.

