Domingo Martins: pesquisa aponta vitória de Edu do Restaurante nas eleições para prefeito

Pesquisa realizada pelo Instituto Solução, encomendada pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta o candidato Edu do Restaurante (PL) na liderança da disputa pela Prefeitura de Domingo Martins.

De acordo com o levantamento, o candidato desponta como favorito para vencer as eleições para prefeito nas duas menções, estimulada e espontânea, usadas pelo instituto.

Estimulada

Na entrevista com menção estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 36% dos eleitores afirmaram que votariam em Edu do Restaurante (PL) para prefeito de Domingos Martins. Em segundo lugar, aparece Fabinho Trarbach (PSD) com 27,5% das intenções de voto. Em terceiro lugar, Carlinhos Borboleta (PP) com 20,4%. Em quarto lugar, Osmar Oliveira (Republicanos) tem 3,4%.

Cerca de 8,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Brancos e nulos 4,4%.

Espontânea

Na entrevista com menção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Edu do Restaurante também é o candidato a prefeito mais lembrado como opção para votar.

Ao serem perguntados em quem eles votariam para prefeito em Domingo Martins, 36% dos eleitores citaram o nome do candidato.

Cerca de 27,3% dos entrevistados apontam Fabinho Trarbach. 20,4% Carlinhos Borboleta. Osmar Oliveira foi lembrado por 3,4% dos entrevistados. Aproximadamente 12,9% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Rejeição

O instituto Solução também perguntou em qual desses candidatos os eleitores de Domingo Martins não votariam de jeito nenhum. Osmar Oliveira foi o candidato mais citado pelos entrevistados, com 13,6% de rejeição.

Fabinho Trarbach 13,6%. Carlinhos Borboleta 11,7% e o candidato Edu do Restaurante obteve o menor índice de rejeição, com 9,2%. Cerca de 29% dos eleitores afirmaram que não votariam em nenhum deles e outros 22,9% não souberam ou não responderam.

Registro e amostragem

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-03316/2024. O Instituto Solução entrevistou 411 eleitores, no dia 4 de outubro, na sede e nos distritos do município de Domingos Martins.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 5%, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra.