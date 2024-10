Dragon Ball Daima: veja onde assistir cada uma das fases do anime

Os fãs de Dragon Ball têm um motivo especial para comemorar! A tão aguardada série Dragon Ball Daima vai ao ar nas plataformas de streaming em 18 de outubro de 2024.

O lançamento promete trazer novas aventuras do icônico universo criado por Akira Toriyama. Com a expectativa nas alturas, a pergunta que muitos estão fazendo é: onde assistir Dragon Ball Daima?

Onde assistir Dragon Ball Daima?

A série será exibida no Brasil pela Crunchyroll, que disponibilizará novos episódios semanalmente, mantendo os fãs sempre atualizados com as aventuras de Goku e seus amigos.

Além disso, a série também estará disponível nas plataformas Max e Netflix, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, independentemente da plataforma que preferem usar.

Expectativas para a nova série

Dragon Ball Daima promete trazer uma narrativa inovadora, com novos desafios e personagens, ao mesmo tempo em que mantém a essência que fez da franquia um fenômeno mundial. Os fãs podem esperar uma animação de alta qualidade e, claro, muitas batalhas épicas.

A série chega em um momento em que o legado de Dragon Ball continua a cativar gerações. Com a estreia marcada, é hora de marcar na agenda e preparar a pipoca para acompanhar as novas aventuras!