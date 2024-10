Drogaria está com oportunidade de trabalho em Cachoeiro; confira

Está à procura de emprego em Cachoeiro de Itapemirim? A Drogaria Consolação, localizada na rua Bernardo Horta, número 242, no bairro Santo Antônio, está com uma oportunidade de trabalho disponível, na função de balconista de farmácia.

Para a ocupação da vaga, alguns requisitos são exigidos pela drogaria, como: ensino médio completo, residir em Cachoeiro de Itapemirim e conhecimento básico na rotina de farmácia.

Sobretudo, a seleção para o preenchimento da vaga vai até o dia 30 de outubro e, os interessados, devem cadastrar o currículo no e-mail: rh.drogariaconsolacao@gmail.com

