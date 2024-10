Distribuidora de aço abrirá 900 vagas de emprego em Mimoso do Sul

A Sampaio Distribuidora de Aço firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES) e a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, para a contratação de profissionais para as obras de implantação da unidade da empresa, na cidade do sul do Espírito Santo. Com previsão de início das obras ainda este ano, o projeto prevê a geração de até 900 empregos em Mimoso do Sul, sendo 300 diretos e 600 indiretos, em cargos que vão de auxiliar de produção e logística até técnico de segurança no trabalho.

De acordo com o presidente da Sampaio, Eduardo Sampaio, no primeiro ano do projeto serão gerados de 100 a 150 empregos diretos, e 500 indiretos. Depois no segundo ano, de 250 a 300 diretos e em torno de 600 indiretos.

“Há dois anos quando começamos o projeto de vir para o Espírito Santo, iniciamos nosso plano de contratação e estímulo à qualificação por meio de conversas com o Senai e com a prefeitura. Em agosto, participamos da feira Recomeça Mimoso, onde fizemos a divulgação do projeto e das oportunidades. O Senai e a prefeitura estão divulgando a agenda de cursos disponíveis e que vão atender a nossa demanda”, disse a diretora executiva da Sampaio, Luana Sampaio.

No site da empresa, no endereço https://sampaio-sa.com.br/carreiras/, os interessados nas oportunidades podem ter acesso ao Portal do Candidato, clicar em vagas/Banco de Talentos – Mimoso do Sul e cadastrar o currículo. A distribuidora divulgará, futuramente, detalhes sobre os períodos de recrutamento e de seleção.

O investimento inicial da Sampaio Distribuidora de aço, em Mimoso do Sul, será de R$ 120 milhões. A distribuidora de aço será a primeira indústria instalada no Polo Industrial de Mimoso do Sul. Com sua matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua nas regiões Sul e Sudeste do Brasil atendendo segmentos como metalmecânico, construção civil, automotivo, naval e agroindústria.