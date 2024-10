Duas pessoas ficam feridas em acidente em avenida de Cachoeiro

Duas mulheres ficaram feridas após se envolver em um acidente entre uma moto e uma carreta-cegonha, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo informações de testemunhas, as duas vítimas estavam em uma motocicleta, que bateu no caminhão-cegonha. Com a força do impacto da batida, as ocupantes da moto ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Por causa do acidente, o trânsito ficou lento e uma grande fila de veículos se formou no trecho. A Polícia Militar foi acionada e disse que a ocorrência está em andamento.