É seguro tentar clarear os dentes em casa ?

Clarear os dentes em casa pode parecer uma solução fácil e econômica, mas sem o devido cuidado, essa prática pode causar sérios danos à saúde bucal.

Segundo a dentista Luana Silva Diogo, o uso de métodos não recomendados por profissionais, como pastas “milagrosas” ou receitas caseiras, pode levar à perda irreversível do esmalte do dente e, com isso, surgem problemas como cáries e sensibilidade.

No entanto é possível realizar o clareamento dental em casa de forma segura, mas somente sob orientação de um dentista. O clareamento caseiro assistido, feito com o uso de placas personalizadas e gel clareador, oferece bons resultados quando seguido corretamente.

Porém, ao ignorar as orientações do dentista, os riscos aumentam. Queimaduras, bolhas e a falta de clareamento adequado são consequências comuns de um procedimento mal executado.

Além disso, clareadores naturais encontrados na internet, como pastas com carvão ativado e cúrcuma, são altamente abrasivos. Embora removam manchas superficiais, desgastam o esmalte do dente, que não se regenera. A perda desse tecido pode exigir tratamentos complexos, como resinas e coroas, tornando o tratamento mais caro e prolongado.

Por isso, a melhor forma de manter dentes claros e saudáveis é evitar métodos caseiros arriscados, manter uma boa higiene bucal e consultar o dentista regularmente.