Quem coloca silicone consegue amamentar?

A prótese de silicone não impede a amamentação, segundo o cirurgião plástico Henrique Brioschi, que tem 15 anos de experiência na área. Em casos de aumento primário, com uma pequena incisão no sulco da mama, a amamentação geralmente não é afetada.

No entanto, cirurgias de mastopexia, que envolvem a remoção de pele e o reposicionamento do complexo areolar, podem dificultar a amamentação. Isso ocorre porque parte da glândula produtora de leite é removida e a arquitetura interna dos canais que levam o leite ao mamilo pode ser alterada, o que pode impactar a produção de leite.

A posição da incisão também pode influenciar. Se o mamilo for cortado durante a cirurgia, isso pode interferir na capacidade de amamentar.

Em relação ao silicone, Brioschi esclarece que ele não contamina o leite materno, já que a prótese é colocada atrás da glândula mamária ou do músculo, sem contato direto com o leite.

A sensibilidade do mamilo pode ser afetada, especialmente em cirurgias de mastopexia. O corte de um pequeno nervo pode resultar em perda ou diminuição da sensibilidade, mas isso varia de paciente para paciente.

O médico ainda ressalta que cada caso é único, e o impacto da cirurgia dependerá do procedimento realizado e da reação individual de cada paciente.

