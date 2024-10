“É um crime brutal, que precisa do rigor da lei”, diz secretário após mortes em Cachoeiro

O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, se pronunciou na tarde desta terça-feira (8), sobre o latrocínio contra o sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, ocorrido pela manhã.

Segundo o secretário, o casal que cometeu o crime foi preso logo em seguido após o empenho das Polícias Civil e Militar, e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro.

“Gostaria de apresentar meus sentimentos para o Victor e sua esposa Keila por esse assassinato brutal, ocorrido no hotel, a pequena hospedagem, que o casal mantinha. Duas pessoas já foram presas com a rapidez e agilidade das nossas forças de segurança”, comenta.

“A banalização da vida é uma brutalidade grande que deixa todos nós consternados. É um crime brutal, que precisa todo rigor da lei. Determinei a Polícia Civil, Polícia Militar, e a Guarda Municipal, muito importante na captura dos envolvidos, que estejam todos empenhados na solução para levarmos esses suspeitos à Justiça”, continua.

O secretário finalizou garantindo que o crime não ficará impune. “O crime não vai ficar impune. A Segurança Pública vai agir com todo rigor. Toda nossa força de segurança está empenhada na solução desse crime brutal. A Polícia Científica vai dar esse fechamento, para encerrar com uma rápida solução”, completa.

Assista o vídeo!

