Edital “Da Terra à Mesa” divulga projetos selecionados

Foi divulgado o resultado do edital “Da Terra à Mesa – Por um Brasil com mais alimentos agroecológicos”, que apoiará projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com foco em soluções agroecológicas mais inclusivas e sustentáveis. Por meio da aquisição de equipamentos, insumos e contratação de serviços, o edital vai promover a estruturação produtiva dos agricultores familiares e a ampliação da produção familiar.

