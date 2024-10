Eleições 2024: AQUINOTICIAS.COM transmite apuração ao vivo neste domingo (6)

Neste domingo, 6 de outubro, dia das eleições municipais no Brasil, o AQUINOTICIAS.COM traz uma cobertura completa das eleições em todas as cidades do Sul do Espírito Santo durante todo o dia.

Ao longo do dia os jornalistas vão acompanhar em tempo real as principais movimentações nas cidades do Sul do Estado, e levar ao leitor do portal informações de qualidade e credibilidade sobre tudo o que acontece no dia do pleito municipal.

“O AQUINOTICIAS.COM reforça seu compromisso com os leitores e com a nossa democracia ao trazer informações rápidas e de qualidade sobre o que acontece durante as eleições. Nosso objetivo é garantir que o Sul do Estado esteja informado sobre os principais fatos, desde a abertura das urnas até a apuração dos votos”, enfatiza o diretor do portal, Elias Carvalho.

A partir das 17h, com o fechamento das urnas, o portal transmite, ao vivo, em seu canal do YouTube, a apuração no Sul do Estado. Elias Carvalho, Alissandra Mendes, Diórgenes Ribeiro e Flávio Cirilo comentam em tempo real o resultado das eleições, trazendo análises e transparência para o processo eleitoral.

Além disso, os leitores acompanham as informações completas da apuração em 33 cidades do Sul do Espírito Santo e da Grande Vitória no portal AQUINOTICIAS.COM.