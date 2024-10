Eleições 2024: com 42,33% dos votos, Léo Português é eleito prefeito de Anchieta

O candidato a prefeito pelo PSB, Léo Português , foi eleito a prefeito de Anchieta, neste domingo (6), com 42,33% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 8.405 votos no total.

A eleição em Anchieta teve 1,50% votos brancos e 2,12% votos nulos.

Leonardo Antônio tem 47 anos anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de comerciante. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.374.707,85.

O vice é Renato Lorencini, de 43 anos, do União Brasil.

Os dois fazem parte da coligação “JUNTOS PARA FAZERMOS MAIS”, formada pelos partidos: REPUBLICANOS / PP / PRD / PSB / UNIÃO / PSD / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE .

O candidato Marquinhos Assad do PODE , ficou em segundo lugar, com 39,67% dos votos, seguido de Luiz Mattos, do PL com 18,00% dos votos.