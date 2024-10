Eleições 2024: com  47,61% dos votos, Reginaldo é eleito prefeito em Ibitirama

O candidato a prefeito pelo PSB, Reginaldo Simão, foi eleito prefeito de Irupi, neste domingo (6), com 47,61% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 2.960 votos no total.

A eleição em Ibitirama teve 1,20% votos brancos e 2,82% votos nulos.

Reginaldo Simão de Souza, 54 anos, casado, e declarou ao TSE possuir o ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 280.699,23.

Seu candidato a vice-prefeito é Jose Rogerio de Almeida, 43 anos, e está filiado ao Republicanos.

Os dois fazem parte da coligação “União, Trabalho e Honestidade”, formada pelos partidos Republicanos, PSB, Federação PSDB-Cidadania, PSD e MDB.

O candidato Romildo Pité (PP), ficou em segundo lugar, com 46,69% dos votos. Em terceiro lugar, Dr. Hugo, filiado ao partido de extrema-direita (PL), teve 5,69% votos.