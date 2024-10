Eleições 2024: com 51,48% dos votos, Paulino Lourenço é eleito prefeito em Irupi

O candidato a prefeito pelo MDB, Paulino Lourenço, foi eleito prefeito de Irupi, neste domingo (6), com 51,48% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 4.538 votos no total.

A eleição em Irupi teve 1,88% votos brancos e 3,11% votos nulos.

Paulino Lourenço, 59 anos, casado, possui o ensino médio incompleto. Declarou ao TSE ser agricultor. Ele tem um patrimônio declarado de R$ R$ 58.610,64.

Seu candidato a vice-prefeito é Abercilio Machado, 32 anos, e também está filiado ao MDB.

Os dois fazem parte da coligação “Movimento Democrático Irupiense”, formado pelos partidos MDB, PODE, PSB e União.

O candidato Helton do Lelei (PRD), ficou em segundo lugar, com 48,52% dos votos.