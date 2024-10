Eleições 2024: com 53,18% dos votos, Marcio Keres é eleito prefeito em Apiacá

O candidato a prefeito pelo PSB, Marcio Keres, foi eleito prefeito de Apiacá, neste domingo (6), com 53,18% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 2.860votos no total.

A eleição em Apiacá teve 0,72% votos brancos e 2,43% votos nulos.

Marcio José de Melo Chierici, 56 anos, é vereador filiado ao PSB, casado, declarou ao TSE ter o ensino superior completo. O patrimônio declarado foi de R$ 1.365.000,00.

Seu vice, é o pecuarista Ricardo Figueiredo de Mello, 35 anos, filiado ao União Brasil.

Os dois fazem parte da coligação “União e Força por Apiacá”, composta pela coligação PSB, Podemos, PRD, União Brasil e Federação PSDB-Cidadania.

O candidato Diego Pedrosa de Souza (PSD), ficou em segundo lugar, com 45,95% dos votos. Já em terceiro lugar, Marcio Felizardo Brun (Agir), com 0,87% dos votos.