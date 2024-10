Eleições 2024: com 55,40% dos votos, Dorlei Fontão é reeleito prefeito em Kennedy

O candidato a prefeito pelo PSB Dorlei Fontão, foi reeleito prefeito de Presidente Kennedy, neste domingo (6), com 55,40% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 6.158 votos no total.

A eleição em Presidente Kennedy teve 0,89% votos brancos e 1,73% votos nulos.

Dorleitem 71 anos anos, é casado tem ensino médio completo declarou ao TSE a ocupação de prefeito . Ele tem um patrimônio declarado de R$ 603.410,21.

O vice é Tancredo, de 39 anos e é do Partido Socialista Brasileiro.

Os dois fazem parte da coligação KENNEDY NÃO PODE PARAR , formada pelos partidos PODE / PSB / MDB / REPUBLICANOS / PP.

Aluzio Correa ficou em segundo com 43,44% foi . E o candidato Brunão do Povo, do partido AVANTE , com 1,16% dos votos.