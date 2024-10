Eleições 2024: com 57,40% dos votos, Cuíca é reeleito prefeito em São José do Calçado

O candidato a prefeito pelo PSB, Cuíca, foi reeleito como prefeito da cidade de São José do Calçado, neste domingo (6), com 57,40%% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 4.390 votos no total.

A eleição em São José do Calçado teve 0,86% votos brancos e 2,77% votos nulos.

O prefeito reeleito, Antônio Coimbra de Almeida, de 67 anos, é casado, tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 120.000,00.

Seu candidato a vice-prefeito, Maurício de Almeida Aguiar, 44 anos, é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Os dois fazem parte da coligação partidária “Unidos para Continuar a Transformação”, composta pelos partidos Republicanos, Agir, PSD e PP.

Confira o resultado completo da apuração: Link do TSE

O candidato Leandro Teodoro de Almeida, 44 anos, filiado aos Republicanos, e conhecido como Leandro do Hospital, ficou em segundo lugar com 42,60% dos votos.