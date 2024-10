Eleições 2024: com 46,36% dos votos, Geninho é eleito prefeito de Itapemirim

O candidato a prefeito pelo PDT, Geninho foi eleito prefeito de Itapemirim, neste domingo (6), com 46,36% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 13.512 votos no total.

A eleição em Itapemirim teve 1,35% votos brancos e 1,76% votos nulos.

Geninho tem 35 anos anos, é casado tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de administrador. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 410.000,00.

O vice é Ciel Mota, de 60 anos, do MDB.

Os dois fazem parte da coligação “Por um Itapemirim genial”, formada pelos partidos PDT / MDB.

O candidato Dr. Antônio Rocha, do União Brasil, ficou em segundo lugar, com 34,46% dos votos. Em seguida o candidato Vinicius Viana, do partido PL, obteve 9,14% dos votos. E por último, o candidato Paulinho da Graúna, do partido Republicanos, com 4,97% dos votos.