Eleições 2024: com 70,57% dos votos, Nei Castelari é reeleito prefeito de Rio Novo

O candidato a prefeito pelo Podemos, Nei Castelari, foi reeleito prefeito de Rio Novo do Sul, neste domingo (6), com 70,57% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 5.101 votos no total.

A eleição em Rio Novo do Sul teve 2,13% votos brancos e 2,74% votos nulos.

Nei Castelari tem 45 anos anos, é casado, tem ensino fundamental completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 11.499,92.

O vice é Jô, de 44 anos, do MDB.

Os dois fazem parte da coligação “Rio Novo do Sul do caminho certo”, formada pelos partidos: MDB / PODE / PSB / UNIÃO.

O candidato Marciel Malini, do Republicanos, ficou em segundo lugar, com 29,43% dos votos.