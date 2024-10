Eleições 2024: com 81,54% dos votos, Nirrô é reeleito prefeito em Alegre

O candidato a prefeito pelo partido Progressista, Nirrô Emerick, foi reeleito como prefeito da cidade de Alegre, neste domingo (6), com 81,54% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.218 votos no total.

A eleição em Alegre teve 2,89% votos brancos e 3,42% votos nulos.

O prefeito eleito, Nirrô, possui 46 anos, é casado, tem ensino superior completo e declarou ao TSE a ocupação de advogado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 432.797,93.

A sua vice-prefeita é a professora aposentada Kaydman Martins Jordem, 57 anos, filiada ao PSDB.

Os dois fazem parte da coligação “Alegre no Rumo Certo”, formada pelos partidos Republicanos, PP, PDT, MDB, Podemos, PL, PRD e Federação PSDB – Cidadania.

O candidato Romário Brasil Magalhães, 59 anos e seu vice Julio Cesar de Oliveira, ambos filiados ao PSB, ficaram em segundo lugar, com 18,35% dos votos.