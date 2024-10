Eleições 2024: com 41,95% dos votos, Vagner é eleito prefeito em Guaçuí

O candidato a prefeito pelo partido Progressista, Vagner Rodrigues, foi eleito como prefeito da cidade de Guaçuí, neste domingo (6), com 41,95% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 6.932 votos no total.

A eleição em Guaçuí teve 1,72% votos brancos e 2,40% votos nulos.

O prefeito eleito, Vagner Rodrigues Pereira, de 55 anos, é casado, tem ensino médio completo e declarou ao TSE atuar como supervisor, inspetor e agente de compras e vendas. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 159.850,76.

Seu vice é Dr. Paulo Cesar Antunes Filho, 48 anos, filiado ao Agir. Os dois fazem parte da coligação partidária “Guaçuí Melhor no Futuro”, composta pelos partidos Republicanos, Agir, PSD e PP.

O candidato Marcos Luiz Jauhar (Podemos), ficou em segundo lugar com 33,87% dos votos. Em terceiro lugar, Luciano Machado (PSB) obteve 21,35% votos. Em quarto lugar, Carlos Augusto Bagalho Gouvea (PL) teve 2,83% votos.