Eleições 2024: com 53,69% dos votos, Zé Valério é eleito prefeito em Jerônimo Monteiro

O candidato a prefeito pelo PSD, Zé Valério foi eleito prefeito de Jerônimo Monteiro, neste domingo (6), com 53,69% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 4217 votos no total.

A eleição em Jerônimo Monteiro teve 1,40% votos brancos e 2,83% votos nulos.

Zé Valério tem 38 anos anos, é divorciado tem ensino médio completo e declarou ao TSE a ocupação de produtor agropecuário. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 106.602,37.

O vice é Genaldo, de 53 anos, do PSB.

Os dois fazem parte da coligação “O trabalho não para”, formada pelos partidos: PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSD.

O candidato Thiago Bernardo, do Progressistas, ficou em segundo lugar, com 32,86% dos votos. Em seguida o candidato Eduardo Wanderley, do Podemos, obteve 11,02% dos votos. E por último, o candidato Mitter, do partido AGIR, com 2,43% dos votos.