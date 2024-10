Eleições 2024: com 79,04% dos votos, Arnaldinho Borgo é reeleito prefeito de Vila Velha

O candidato a prefeito pelo Podemos, Arnaldinho Borgo, foi reeleito como prefeito de Vila Velha, neste domingo (6), com 79,04% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 193.451 votos no total.

A eleição em Vila Velha teve 2,69% votos brancos e 2,96% votos nulos.

Arnaldo Borgo Filho tem 41 anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 420.000,00.

O vice é Cael Linhalis, de 63 anos, do PSB.

Os dois fazem parte da coligação ‘Avança Vila Velha’, formada pelos partidos PP / REPUBLICANOS / PDT / MDB / PODE / PRD / DC / NOVO / PMB / AGIR / PSB / UNIÃO / PSD.

O candidato Coronel Ramalho do PODE, ficou em segundo lugar, com 17,20% dos votos, seguido pelo candidato João Batista Babá do PT, com 2,59%, e Nicolas Trancho do PSOL, com 0,76% dos votos.