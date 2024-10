Eleições 2024: com 54,61% dos votos, Dito Silva é eleito prefeito em Muniz Freire

O candidato a prefeito pelo PSB, Dito Silva, foi eleito prefeito de Muniz Freire, neste domingo (6), com 54,61% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 6.114 votos no total.

A eleição em Muniz Freire teve 2,04% votos brancos e 2,81% votos nulos.

Dito Silva, 54 anos, casado, possui o ensino médio completo. Declarou ao TSE ser produtor rural. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 4.236.279,59.

Seu candidato a vice-prefeito é Dr. Wanokzor, procurador de carreira e filiado ao MDB.

Os dois fazem parte da coligação “Muniz Freire no Rumo Certo”, formada pelos partidos PSB, MDB, Podemos, União Brasil, PSDB, Federação Brasil da Esperança – PT, PC do B, PV e Rede.

O candidato Evandro Paulucio, ficou em segundo lugar, com 41,92% dos votos. Já em terceiro lugar, Vilma Soares com 3,47% votos.