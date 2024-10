Eleições 2024: com 58,91% dos votos, Dr. Luis Pancoti é eleito prefeito em Ibatiba

O candidato a prefeito pelo Partido Liberal (PL), Dr. Luis Pancoti, foi eleito prefeito de Ibatiba, neste domingo (6), com 58,91% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 9.260 votos no total.

A eleição em Ibatiba teve 1,16% votos brancos e 2,21% votos nulos.

Luis Carlos Pancoti, 65 anos, casado, é cirurgião dentista de profissão. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 248.486,23.

O ex-vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva, 57 anos, é o candidato a vice na chapa de Pancoti, também filiado ao PL.

Os dois fazem parte da coligação “Ibatiba Para Todos”, composta pelos partidos Novo, PP, Podemos, PL, DC e PSD.

A candidata Dr. Criziane Moreno, atual vice-prefeita, filiada ao MDB, ficou em segundo lugar, com 41,09% dos votos.