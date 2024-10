Eleições 2024: com 50,67% dos votos, Dudu Queiroz é eleito prefeito em Divino de São Lourenço

O candidato a prefeito pelo PSB, Luciano Farias Queiroz, o Dudu, foi eleito prefeito de Divino de São Lourenço, neste domingo (6), com 50,67% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 2.181 votos no total.

A eleição em Divino de São Lourenço teve 0,83% votos brancos e 2,10% votos nulos.

Luciano Faria Queiroz, 48 anos, mais conhecido como Dudu Queiroz, possui o ensino médio incompleto. Declarou ao TSE um patrimônio declarado de R$ 47.541,69.

Seu candidato a vice-prefeito é o empresário Ronaldo Almeida de Andrade, 46 anos, filiado ao Podemos.

Os dois fazem parte da coligação “Unidos pelo desenvolvimento” é composta pelo PSB, Podemos, União Brasil, Federação PSDB – Cidadania.

O candidato Sebastião de Almeida Filho, ficou em segundo lugar, com 49,33% dos votos.