Eleições 2024: com 42,81% dos votos, Ferraço é eleito prefeito em Cachoeiro

O candidato a prefeito pelo partido Progressistas, Theodorico de Assis Ferraço, foi eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo (6), com 42,81% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 44.240 votos no total.

A eleição em Cachoeiro teve 2,18% votos brancos e 2,03% votos nulos.

Ferraço tem 86 anos, é viúvo tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de deputado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 4.693.522,71.

O vice é Júnior Corrêa, de 27 anos, do Partido Novo.

Os dois fazem parte da coligação “Experiência e juventude, por amor a Cachoeiro”, formada pelos partidos PP / MDB / NOVO.

O candidato Léo Camargo (PL) ficou em segundo lugar, com 23,09% dos votos, seguido pelo candidato Diego Libardi (Republicanos), com 19,38%, e Lorena Vasques (PSB), com 11,27% dos votos. Por fim, Carlos Casteglione (PT), com 3,46% dos votos.