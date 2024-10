Eleições 2024: com 56,22% dos votos, Pazolini é reeleito prefeito em Vitória

O candidato partido Republicanos, Lorenzo Pazolini, foi reeleito prefeito de Vitória com 56,22% dos votos, neste domingo (6). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 105.599 votos no total.

A eleição em Vitória teve 2,85% votos brancos e 2,99% votos nulos.

Lorenzo Pazolini tem 42 anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 989.726,32.

A vice é Cris Samorini, com 46 anos, completados neste domingo (6), do Progressistas (PP). Os dois fazem parte da coligação ‘Vitória da União’, formada pelos partidos PSD / REPUBLICANOS / PP / PRD / NOVO / DC.

O candidato Luiz Paulo Velozo Lucas do PSDB, teve 12,46%, e Camila Valadão do PSOL, com 5,74% dos votos.