Eleições 2024: com 68,16% dos votos, Thiago Pessotti é eleito prefeito em Dores do Rio Preto

O candidato a prefeito pelo PSB, Thiago Pessotti, foi eleito prefeito de Dores do Rio Preto, neste domingo (6), com 68,16% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 3.430 votos no total.

A eleição em Dores do Rio Preto teve 1,54% votos brancos e 2,94% votos nulos.

Thiago Lopes Pessotti, 42 anos, filiado ao Progressistas, declarou ao TSE ter o ensino médio completo. O produtor agropecuário afirmou ter um patrimônio declarado de R$ 779.363,26.

Seu candidato a vice-prefeito, Marcelo de Faria Paizante (Podemos), 42 anos, é o atual vice-prefeito em Dores.

Os dois fazem parte da coligação “Continuidade com Responsabilidade”, composta pelos partidos Republicanos, Progressistas e Podemos formam a coligação.

O candidato Jeferson Lagares Oliveira (PSB), ficou em segundo lugar, com 31,84% dos votos.