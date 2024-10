Eleições 2024: com 59,70% dos votos, Valbinho é eleito prefeito em Conceição

O candidato a prefeito pelo partido PSB, Valbinho Vargas, foi eleito prefeito de Conceição do Castelo, neste domingo (6), com 59,70% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 3.686 votos no total.

A eleição em Conceição do Castelo teve 1,80% votos brancos e 3,04% votos nulos.

Valbinho tem 62 anos anos, é casado tem ensino médio completo e declarou ao TSE a ocupação de agricultor. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.533.000,00.

O vice é Robson Destéffani, de 58 anos, do Partido União Brasil.

Os dois fazem parte da coligação “Confiança e trabalho para o nosso futuro”, formada pelos partidos: PDT / MDB / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / UNIÃO.

O candidato Professor Wesley, do Republicanos, ficou em segundo lugar, com 18,16% dos votos, seguido de Adilar Viana, do Progressista, obteve 11,07%. Em penúltimo, o candidato Marcel Baiano, do Podemos, com 10,28% dos votos e por último, José de Melo, do MDB com 0,91% dos votos.