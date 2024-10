Eleições 2024: com 92,49% dos votos, Wanderson Bueno é reeleito prefeito de Viana

O candidato a prefeito pelo Podemos, Wanderson Bueno, foi reeleito prefeito de Viana, neste domingo (6), com 92,49% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 37.587 votos no total.

A eleição em Viana teve 2,87% votos brancos e 3,66% votos nulos.

Wanderson Bueno tem 36 anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 220.000,00.

O vice é Fábio Dias, de 44 anos, do MDB.

Os dois fazem parte da coligação ‘Viana pronta pro futuro’, formada pelos partidos: PODE / REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / PSD / PSB / PDT.

O candidato Fabrício Machado, do PV ficou em segundo lugar, com 5,22% dos votos, seguido pela candidata Luzinete Deolindo, do DC, com 2,28%.