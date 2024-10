Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Alegre

No município de Alegre, os eleitores elegeram os 11 vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Alegre neste domingo (6):

*Luiz da Saúde (PSDB) – 975 votos

*Merçon (PP) – 930 votos

*Willian Bestete (PP) – 916 votos

*Romar (PP) – 852 votos

*Renata Alves (PT) – 711 votos

*Patrícia Bravo (PSDB) – 635 votos

*Taiza Garcia (PL) – 622 votos

*Rildo Mendes (PSB) – 615 votos

*Renato Viana (PL) – 516 votos

*Serginho Ridolphi (Podemos) – 475 votos

* Gilberto do Trailer (Republicanos) – 378 votos

Veja a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

