Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Apiacá

No município de Apiacá, os eleitores elegeram os sete vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Apiacá neste domingo (6):

* Vilmar (PSDB) – 372 votos

* Fabiano Zanardi (Podemos) – 330 votos

* Mário Lucio (PRD) – 293 votos

* Ederson (Podemos) – 292 votos

* Mazinho Russo (PRD) – 259 votos

* Ivanildo Mendes (PSD) – 258 votos

* Ana Beatriz (PSD) – 250 votos

* Lucas do Deuzinho (PSB) – 224 votos

* Rubia Figueiredo (PRD) – 216 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.