Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Bom Jesus do Norte

No município de Bom Jesus do Norte, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Bom Jesus do Norte neste domingo (6):

* Charles Diniz (Podemos) – 900 votos

* Tiquinho (Podemos) – 402 votos

* Kayc Rosa (PSDB) – 341 votos

* Romeu da Auto Escola (Solidariedade) – 337 votos

* Fernando Broa (PSDB) – 316 votos

* Willian Dellatorre (PP) – 302 votos

* Carlinhos do Fluminense (PSB) – 268 votos

* Luiz Moraes (PSB) – 253 votos

* Cantor David Lopes (PP) – 244 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral

