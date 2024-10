Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Guaçuí

11 vereadores irão integrar a Câmara de Guaçuí a partir de 2025 e outros nomes seguem no Legislativo.

Confira os vereadores eleitos em Guaçuí neste domingo (6):

*Adimilson Moreira (Podemos) – 1.098 votos

*Denis Lesqueves (Podemos) – 822 votos

*Nelsinho Salvador (Republicanos) – 716 votos

*Paulinho do Vitalino (PSD) – 696 votos

*Carlinho Lomeu (PP) – 636 votos

*Valmir Santiago (PP) – 599 votos

*Renato Duponi (MDB) – 596 votos

*Zé Ruim (Republicanos) – 520 votos

*Edielson Da Saúde (PP) – 369 votos

*Rodrigo Candó (PSB) – 369 votos

*Wilkes do Laboratório (PSD) – 335 votos

