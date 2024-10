Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Calçado

No município de São José do Calçado, os eleitores elegeram os 9 vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em São José do Calçado neste domingo (6):

* Julierme da Saúde (PSB) – 568 votos

* Janaina Beline (PSB) – 535 votos

* Fifi de São Benedito (PSDB) – 285 votos

* Zé Manel (MDB) – 285 votos

* Marven (Republicanos) – 285 votos

* Vanderleia Filha do Fiote (PSB) – 272 votos

* Hebinho do Dito (Republicanos) – 239 votos

* Wallef Goleiro (Republicanos) – 194 votos

* Paulinho do Zuza (Podemos) – 191 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

