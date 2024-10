Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Castelo

No município de Castelo, os eleitores elegeram os 13 vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Castelo neste domingo (6):

* Renan Maia (PP) – 1.295 votos

* Nim Depoli (Republicanos) – 952 votos

* Luciano Diniz (Republicanos) – 873 votos

* Tiago da Papelaria (Republicanos) – 851 votos

* Mateus Fim Pagio (PP) – 804 votos

* Jeandro Careta (DC) – 778 votos

* Mazinho Celin (PP) – 658 votos

* Everton Zanuncio (PSB) – 635 votos

* Vermelho (PSDB) – 601 votos

* Lucia Ventorim (União) – 599 votos

* Gasolina (PSB) – 567 votos

* Professor Giani Coradini (Republicanos) – 466 votos

* Ulysses Andreão Callegario (DC) – 455 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

