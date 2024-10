Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Conceição do Castelo

No município de Conceição do Castelo, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Conceição do Castelo neste domingo (6):

* Thiago Viana (PL) – 577 votos

* Maycon da Farmácia (MDB) – 552 votos

* Andréia Dalbó (MDB) – 373 votos

* Bim Maretto (PL) – 366 votos

* Humberto Rocha (PDT) – 354 votos

* Serjão (PL) – 308 votos

* Saulo Mareto (PSB) – 307 votos

* Saulo Belisário (MDB) – 283 votos

* Lucio Aguiar (PSB) – 227 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

