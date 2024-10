Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em Dores do Rio Preto

No município de Dores do Rio Preto, os eleitores elegeram os nove vereadores que irão integrar a Câmara a partir de 2025.

Confira os vereadores eleitos em Dores do Rio Preto neste domingo (6):

* Jucelio Catreco (PSB) – 287 votos

* Ronaldo Neves (PSB) – 282 votos

* Junim Valadão (PP) – 239 votos

* Marciano do Cobral (Podemos) – 206 votos

* Tuquinha (PSDB) – 198 votos

* Tico do Quinca (Podemos) – 187 votos

* Oseas (PP) – 179 votos

* Vandim do Tonico (PSD) – 141 votos

* Emerson Totó (PSD) – 127 votos

Confira a lista completa dos suplentes no site do Tribunal Superior Eleitoral, Clique Aqui.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.